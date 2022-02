Köln am Samstag ohne Trainer Steffen Baumgart - Vertreter André Pawlak erklärt Plan gegen Freiburg

Der etatmäßige Co-Trainer André Pawlak will seinen positiv auf Corona getesteten Chef Steffen Baumgart im Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg nicht kopieren. "Ich werde keine Schiebermütze aufsetzen. Und ich werde auch sicher nicht im T-Shirt dastehen", sagte der 50-Jährige auf der Pressekonferenz, auf der er Baumgart schon vertrat, mit einem Lächeln. Baumgarts Schiebermütze wurde im FC-Fanshop zum Verkaufsschlager, zudem stand er zuletzt selbst bei drei Grad im Polo-Shirt und Anglerweste am Spielfeldrand.

