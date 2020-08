Sticker von „RB-Hooligans“: RB Leipzig distanziert sich von rechten Inhalten

Leipzig. Formiert sich in der Fanszene von RB Leipzig eine rechte Hooligan-Gruppierung oder handelt es sich um einen Scherz? Auf Twitter tauchten Bilder von zwei Stickern auf, die einen wild schnaubenden, muskelbepackten Bullen und rechte Codewörter wie „FCK AFA“ (Fuck Antifaschistische Aktion) und „ACAB“ (übersetzt: „All Cops are Bastards“) zeigten – wobei Letzteres auch in der linken Szene gebräuchlich ist. Die Sticker wurden mit „RB-Hools“ und „RB-Hooligans“ gekennzeichnet. Einer der Aufkleber tauchte laut Angaben eines Twitter-Nutzers am Wilhelm-Leuschner-Platz auf.