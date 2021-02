"Stickern gegen Corona": Neue Unterstützer-Aktion von Chemie Leipzig

Leipzig. Die Corona-Pandemie dauert an, die finanziellen Ausfälle werden gewichtiger und die Sorgenfalten größer: Zeit für eine erneute Unterstützeraktion der BSG Chemie Leipzig . Dem Einnahmeschwund will man dieses Mal mit der Aktion „Stickern gegen Corona“ begegnen.

Erstmalig in der Geschichte des grün-weißen Merchandisings gibt es Sticker mit den Bildern der Spieler der ersten Mannschaft und des Betreuerstabes sowie das dazugehörige Fan-Album zum einkleben. Dabei wurde die neue Hymne „Eieiei, wir haben eine Mannschaft“, die in dieser so erfolgreichen bisherigen Saison oft zu hören war, zum Namensgeber für die Fanaktion.

Gewinnspiele und „virtuelle“ Interaktion

„Unsere erste, sehr erfolgreiche Unterstützeraktion ist nun ein Dreivierteljahr her. Damals wollten wir die ausgefallenen Heimspiele der Saison 2019/20 finanziell ausgleichen, was uns auch sehr gut gelungen ist. Wir haben stets sehr solide gewirtschaftet, keine Schulden aufgenommen und nie über unseren Verhältnissen gelebt, doch eine so lange Zeit ohne Zuschauereinnahmen macht sich auch hier stark bemerkbar. Es waren vor allem die Fans, die uns ermutigten, eine neue Aktion ins Leben zu rufen und so den Verein in dieser skurrilen Zeit zu unterstützen. Es geht vor allem darum, nicht einfach nur Geld zu sammeln – wir wollen den Fans für ihre Unterstützung danken und ihnen ein wenig Freude im Lockdown schenken. Das erste Feedback zeigt, wie cool unsere Fans es finden, dass wir ihnen als Dankeschön für ihren Support die Mannschaft nach Hause schicken“, so Kevin Hochler, Leiter Sponsoring und Mitglied im Marketingteam der BSG. Die Fans der BSG hatten damals 185.000 Euro gespendet, um ihren Verein zu unterstützen.