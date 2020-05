„Der Stier von Sachsen“ – SGD-Stürmer Siegfried Gumz feiert 80. Geburtstag

Schmiedefeld. Eigentlich wollte Siegfried Gumz am Sonnabend etwas größer feiern. Räumlichkeiten und Festessen im Biohotel Wilhelmsglücksbrunn bei Eisenach waren längst gebucht, doch wegen der Corona-Krise musste alles storniert werden. „Jetzt müssen wir das halt später nachholen – wenn so etwas wieder geht“, regt sich der ehemalige Dynamo-Stürmer aber nicht groß auf. Seinen 80. Geburtstag begeht Gumz, der von 1960 bis 1970 für die SGD kickte und dann als Mannschaftsleiter, Torwart- und Juniorentrainer bei den Schwarz-Gelben fungierte, nun notgedrungen nur in kleinem Kreis daheim im beschaulichen Schmiedefeld am Rennsteig.

Förderung durch Kurt Kresse

Hier erwarb er vor der Jahrtausendwende mit seiner Frau Renate ein Häuschen, das er selbst renovierte. So wurde der gelernte Glasbläser wieder in Thüringen sesshaft, wo ihn Helmut Nordhaus 1959 als Spieler von Chemie Ilmenau entdeckt und zu Dynamo Erfurt geholt hatte. Nordhaus, damals Trainer bei den Erfurtern, wollte aber, dass der schnelle und körperlich robuste Linksaußen erst noch in der zentralen Dynamo-Fußballschule in Dresden gefördert wird. Das gelang in der Marienallee unter Trainer Kurt Kresse aber so gut, dass man den als Kind aus Pommern geflüchteten und ohne Vater aufgewachsenen Angreifer in Dresden behielt, wo er mit Dynamo 1962 auch in die DDR-Oberliga aufstieg. 120 seiner 195 Punktspiele für die Dresdner bestritt der kräftige und ausdauernde „Stier von Sachsen“ im Oberhaus. 33 seiner 61 Tore schoss er in der höchsten Spielklasse für die erst in Weinrot-Weiß und dann in Schwarz-Gelb spielenden Dresdner, ehe ihn Walter Fritzsch ausmusterte und fortan als Mannschaftsleiter wiedersah.