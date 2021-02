"Wahnsinnig hohe Mentalität": Die Stimmen zum 96-Heimspiel gegen Greuther Fürth

Auch wenn es am Ende nicht für drei Punkten gereicht hat, kann sich die Leistung von Hannover 96 gegen die SpVgg Greuther Fürth sehen lassen. Nach dem schwachen Auftritt gegen Fortuna Düsseldorf haben die Roten genau die richtige Antwort gegeben - und sich gegen sehr spielstarke Franken einen Punkt erkämpft (zum Spielbericht).

Lob für Doumbouya

Nach dem Spiel lobte auch 96-Trainer Kenan Kocak die Reaktion seines Teams auf die Pleite in Düsseldorf. Besonders gefreut habe sich der Coach für Stürmer Moussa Doumbouya, der bei seinem Debüt in der HDI-Arena direkt einen Treffer beisteuern konnte. Fürth-Trainer Stefan Leitl war dagegen alles andere als zufrieden. Für ihn hat seine Mannschaft am Samstag "zwei Punkte verloren". Die Stimmen zum Spiel.