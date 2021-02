"Ich glaube noch an den Aufstieg - wie wir alle": Die Stimmen zum 96-Remis gegen Paderborn

Mal wieder hat Hannover 96 die Chance vertan, einen entscheidenden Satz in Richtung Aufstiegsränge zu machen. Mal wieder hätte es erstmals der in dieser Saison dritte Sieg in Folge sein können, wie schon vor vier Wochen gegen den FC St. Pauli. Doch Hannover 96 kam gegen den SC Paderborn nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.

Das leistungsgerechte Remis war der nächste Wink, dass es für die Roten für ganz oben in dieser Spielzeit wohl nicht reicht. Die Hoffnungen geben sie bei 96 trotzdem noch nicht auf - wie zumindest der glücklose Hendrik Weydandt nach dem Spiel kundtat.