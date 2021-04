Die Stimmen zur 96-Pleite in Bochum: "Bin ungemein stolz auf die Jungs"

Hannover 96 musste am Sonntag beim VfL Bochum eine bittere 3:4-Niederlage hinnehmen. Philipp Ochs traf in der 90. Minute noch zum 3:3, doch im Gegenzug besorgte Robert Tesche den Sieg für den Tabellenführer. Was die Protagonisten im Anschluss zu sagen hatten, lest ihr hier.