"Stein vom Herzen gefallen": Die Stimmen zum 96-Sieg über den FC St. Pauli

Das war eine ansprechende Leistung von Hannover 96 beim 1:0-Heimerfolg über den FC St. Pauli. Die Fans beklatschten die Zweikämpfe um jeden Meter Rasen, diesen Einsatz hatten die Roten lange nicht gezeigt wie gegen die Kiezkicker am Samstag. Und belohnt wurde die Bereitschaft, dorthin zu gehen, wo es auch mal weh tut, mit drei Punkten. Einziger Wermutstropfen am Samstag: Die frühe Oberschenkelverletzung von 96-Routinier Mike Frantz.

Anzeige

Frantz verletzte sich bereits in der 3. Spielminute ohne Fremdeinwirkung bei einem Flankenball. Trainer Jan Zimmerman wechselte für ihn den Siegtorschützen Sebastian Kerk ein. Glück im Unglück sozusagen. 96 hatte sich das Spielglück an diesem Tag aber auch erkämpft und den Sieg verdient eingefahren, daran änderte auch der Lattentreffer St. Paulis kurz vor Ende der Partie nichts. Und nach der desolaten Leistung vom vergangenen Spieltag in Darmstadt, wo 96 mit 0:4 unterging und auf den 17. Tabellenplatz abrutschte, war bei den Protagonisten die Erleichterung über den Sieg spürbar.