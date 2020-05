Die Stimmen zu SV Sandhausen gegen Hannover 96: "Nicht die richtige Mentalität"

96-Trainer Kenan Kocak: "Glückwunsch an Sandhausen zum verdienten Sieg. Wir haben das phasenweise in der ersten Hälfte gut gemacht. Mit leichten Vorteilen für uns. Da machen wir einen kapitalen Bock in der Vorwärtsbewegung, wo wir den Ball verlieren. Das zweite nach einer Standardsituation, wo wir eine klare Zuteilung haben. Wir machen dann das 1:2, haben danach die richtige Mentalität nicht gefunden, um das Spiel zu gewinnen. Das Verteidigen war auch nicht so richtig gut. Sandhausen hat hoch verdient gewonnen. Wir sind von dem Spiel sehr enttäuscht. Wir haben ein paar Spiele in den Knochen gehabt, wir wollten frische Power reinbringen, deshalb haben wir umgestellt." ©