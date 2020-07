"Pure Enttäuschung": So reagieren die Recken-Profis auf den Europapokal-Verzicht 

„Als Leistungssportler ist es niemals einfach, auf einen Wettbewerb zu verzichten, denn wir haben uns unseren Startplatz in Europa mit kontinuierlicher Arbeit verdient“, so Cheftrainer Carlos Ortega, der mit seinem Team bis zum Abbruch die bislang beste Recken-Saison aller Zeiten spielte und in der Corona-Endabrechnung Platz vier belegte.

„Als Sportler fühlt sich das natürlich nicht gut an. Aber ich habe Verantwortung für die Struktur und die Arbeitsplätze. Daher werden wir nicht für Europa melden.“ Mannschaft und Trainer wurden schon vor einiger Zeit sensibel vorgewarnt für dieses Szenario. Am Donnerstag haben sie den finalen Beschluss erfahren. Die Enttäuschung war logischerweise riesig.

Kreisläufer Evgeni Pevnov: "Natürlich bin ich wahnsinnig enttäuscht, das tut mir richtig weh. Der EHF-Wettbewerb ist eine ganz besondere Bühne, ich schaue mir ohnehin gern fremde Länder an. Aber die Entscheidung des Vereins ist verständlich, das ist so. Wir müssen nun damit leben. Mir fehlt das internationale Gesamtpaket: Das Reisen, die anderen Hallen, unbekannte Mannschaften." ©

Ortega richten den Blick nach vorn

„In diesem Jahr ist die Unsicherheit in vielen Bereichen deutlich spürbar. Wir haben die Entscheidung jetzt so getroffen und müssen uns ab sofort auf die Bundesliga und den DHB-Pokal fokussieren“, sagte Coach Ortega und richtete den Blick nach vorn. Am Montag starten seine Recken nach der Zwangspause in die lange Saisonvorbereitung. Anfang Oktober soll die Liga wieder beginnen.