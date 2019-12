Stimmen zum 96-Remis: "Beste erste Halbzeit, die wir bisher gespielt haben"

Jan Schlaudraff: Ich hätte mir gewünscht, dass der Referee wartet, bis er abpfeift (bei Weydandts Abseitstor). Aber es hilft nichts. Wir spielen eine unglaubliche gute erste Hälfte, dann schaue ich auf die Anzeigetafel und es steht 2:1 für den Gegner. Das kann ich dann einfach nicht fassen. Wir müssen Konstanz in die Leistung bingen. Dass wir zurückgekommen sind, hat mich aber gefreut. Mit Leistung und Engagement der Mannschaft bin ich zufrieden. Die Fans, die da waren, wurden nicht enttäuscht. Die Stimmung im Stadion war so wie schon lange nicht mehr. Man kann sich nur bedanken bei denen, die uns unterstützt haben, als es nicht so lief. ©