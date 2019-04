"Das werdet ihr von mir nicht hören": Stimmen zum Spiel Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach

Zumindest eine Negativserie endete am Samstagnachmittag in der HDI Arena: Während Hannover 96 die achte Niederlage in Serie kassierte, konnte Gegner Borussia Mönchengladbach erstmals nach acht sieglosen Spielen wieder einen Erfolg feiern. Den Treffer des Tages erzielte der Brasilianer Raffael in der 53. Spielminute.

Nach Spielende ging der SPORTBUZZER auf Stimmenfang. Während Marvin Bakalorz noch nicht ans Aufgeben denkt, sah 96-Trainer Thomas Doll Charakter und Willen bei seinen Schützlingen. Alle Stimmen zum Spiel findet Ihr in der Galerie.