Stimmen zur 96-Pleite in Augsburg: "Wenn du aufhörst dran zu glauben, ist es vorbei"

Torschütze Hendrik Weydandt: "Ich bin überzeugt, dass uns das wie in der zweiten Halbzeit in der ersten nicht passiert wäre. Wir müssen das analysieren. Das ist eine Sache des Selbstbewusstseins, das macht uns alle einen Schritt langsamer. In der ersten Halbzeit müssen wir uns vorwerfen lassen, das zweite Tor nicht gemacht zu haben." ©