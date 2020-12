Die Stimmen zur 96-Niederlage in Heidenheim: "Das ist brutal bitter"

Hannover 96 hat beim 1. FC Heidenheim allen voran in Durchgang eins eine enttäuschende Leistung gezeigt und die Partie mit 0:1 verloren. Trotz Leistungssteigerung in Hälfte zwei reichte es nicht einmal für zumindest einen Punkt. Ärgerlich, findet 96-Kapitän Dominik Kaiser: "In der zweiten Hälfte waren wir klar spielbestimmend."

Michael Ratajczak, der kurzfristig für den verletzten Michael Esser zwischen den Pfosten stand, konnte sich über seinen zweiten 96-Einsatz nicht wirklich freuen. "Wir hätten mehr als null Punkte verdient gehabt", sagt der 38-Jährige. Hier gibt´s die Stimmen zum Spiel.