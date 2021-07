"So kannst du kein Spiel gewinnen": Die Stimmen zur 96-Pleite gegen Hansa Rostock

Am Ende steht für Hannover 96 eine deutliche Niederlage im ersten Heimspiel der Saison 2021/22. Gegen Hansa Rostock mussten sich die Roten überraschend deutlich mit 0:3 (0:1) geschlagen geben (zum Spielbericht). Vom hoffnungsvollen Auftakt und der starken Leistung in Bremen war gegen den Aufsteiger nicht mehr viel zu sehen.

Vor den rund 13.600 Zuschauern in der HDI-Arena ließen die Roten alles vermissen, was vergangene Woche noch so gut funktioniert hatte. "So kannst du kein Spiel gewinnen", haderte Marcel Franke im Anschluss an die Partie. Lest hier, wie die Protagonisten rund um den 96-Kapitän das Spiel einordnen...