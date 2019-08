Stimmt ab! Auf wen soll RB Leipzig in der Gruppenphase der Champions League treffen?

Leipzig. Julian Nagelsmann wünscht sich Gegner, auf die er bei der Königsklassen-Teilnahme mit Ex-Club Hoffenheim nicht traf. Andere RB-Verantwortliche würden gern Kontrahenten vermeiden, die man schon aus der Europa League kennt. Die Interessenlagen bei RB Leipzig sind also vielfältig, wenn am Donnerstagabend (18 Uhr) in Monaco die Zusammensetzung der acht Gruppen für die erste Phase der Champions League ausgelost werden.