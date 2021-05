Stimmt ab! Mit welcher Aufstellung soll Holstein Kiel beim 1. FC Köln starten?

Das ist doch nicht zu fassen. Holstein Kiel liegt auf Erstliga-Kurs, verliert aber gegen Darmstadt 98 und muss die SpVgg Greuther Fürth vorbeilassen. Nun bleibt nur noch die Chance in der Relegation gegen den 1. FC Köln. Nach dem Abpfiff sanken die enttäuschten Spieler von Holstein frustriert zu Boden. Nach einem über alle Maßen kräftezehrenden Endspurt haben die Norddeutschen den nahen direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga doch noch auf der Zielgerade verspielt. Gegen den SV Darmstadt 98 kassierten sie am Sonntag eine bittere 2:3 (1:0)-Heimniederlage und mussten den zweiten Platz am letzten Zweitliga-Spieltag der SpVgg Greuther Fürth überlassen.

