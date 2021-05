Stimmt ab! Mit welcher Aufstellung soll Holstein Kiel gegen Darmstadt starten?

Der Aufstieg muss warten. Holstein Kiel hat die erste Chance auf den erstmaligen Sprung in die Fußball-Bundesliga verpasst, kann aber am letzten Zweitliga-Spieltag am kommenden Sonntag im Holstein-Stadion gegen den SV Darmstadt 98 weiter aus eigener Kraft die Sensation schaffen. Mit dem 2:3 (1:0) beim KSC kassierte das Team von KSV-Coach Ole Werner am Sonntag seine erste Niederlage nach sechs Punktspielen, liegt aber vor dem Saisonfinale als Tabellenzweiter noch immer auf einem der beiden direkten Aufstiegsplätze.

