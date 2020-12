Fußball-Zweitligist Holstein Kiel empfängt am Mittwochabend um 18.30 Uhr als Tabellenführer den 1. FC Nürnberg. Welchen KSV-Akteur würdet ihr gerne in der Startelf sehen? Wir wollen von euch wissen: Welche Startelf würdet ihr gegen die Franken um Ex-Storch Manuel Schäffler ins Rennen schicken? Klickt euch zur Hilfe durch die Bildergalerie und tragt eure Favoriten in der Umfrage ein.

Anzeige