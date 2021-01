Stimmt ab! Mit welcher Aufstellung soll Holstein Kiel gegen den KSC starten

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt, nach dem überragenden Pokalsieg am Mittwochabend gegen den FC Bayern München, am Sonntag um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion zum Heimspiel gegen den Karlsruher SC an. Welchen KSV-Akteur würdet ihr gerne in der Startelf sehen?

