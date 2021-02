Stimmt ab! Mit welcher Aufstellung soll Holstein Kiel in Düsseldorf starten?

Nach dem Pokalsieg am Dienstag gegen den SV Darmstadt 98, tritt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Montag bei Fortuna Düsseldorf an. Verzichten muss KSV-Chefcoach Ole Werner wohl weiterhin auf Noah Awuku (Aufbautraining nach Achillessehnenriss), Aleksandar Ignjovski (muskuläre Probleme), Marco Komenda (Sprunggelenkverletzung), Joshua Mees (Oberschenkelzerrung) und Johannes van den Bergh (Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur). Wir wollen von euch wissen: Welche Startelf würdet ihr gegen die Fortuna ins Rennen schicken? Das Ergebnis veröffentlichen wir am Montagmorgen.

