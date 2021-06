Stimmungslage, Rücktritte und Löw-Zukunft: Drei Fragen nach dem EM-Aus in England

Was passierte nach dem Spiel?

Die Stimmung in der Kabine war am Boden, die Spieler traurig über das EM-Aus. Joshua Kimmich weinte noch auf dem Platz. "Es war eine Riesenchance für uns, es zu zeigen gegen eine starke Mannschaft, einfach weiterzukommen ins Viertelfinale", erklärte DFB-Kapitän Manuel Neuer. "Die Chance haben wir verpasst und deswegen ist die Enttäuschung auch riesengroß." Nach dem Spiel kehrte die Mannschaft noch am Dienstagabend nach Herzogenaurach zurück. "Wir gehen gemeinsam ins Camp und verabschieden uns dort", sagte Löw. Die Spieler werden sich am Mittwoch in alle Himmelsrichtungen verteilen, Urlaub steht auf dem Programm. Weiter geht es in rund zwei Monaten: Am 2. September steht das nächste WM-Quali-Spiel gegen Liechtenstein an – dann mit Hansi Flick als neuem Trainer an der Seitenlinie.