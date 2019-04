Stinkefinger und Platzverweise: Hannover 96 II gegen VfB Lübeck eskaliert kurz vor Schluss

Lange Zeit sah es so aus, als würde das von der Polizei besonders gesicherte Emotions-Risiko-Spiel der 96-Reserve gegen den Regionalliga-Zweiten VfB Lübeck am Mittwochabend ruhig bleiben – kaum Höhepunkte in der ersten Hälfte, dann die Führung für Hannover in der 47. Minute durch Marco Stefandl. Die 177 mitgefahrenen Gäste-Fans unter den beachtlichen 1200 Zuschauern im Eilenriedestadion waren nicht gerade euphorisiert. Doch dann der späte Ausgleich für die favorisierten Lübecker durch den gerade eingewechselten Lucas Will (89.) – und das Finale eskalierte.

Lübecks Ko-Trainer musste auf die Tribüne, machte mit den Fingern unfeine Gesten, schon gab es eine heftige Rudelbildung. Lübecks Spieler Patrick Hobsch sah die rote Karte, von der 96-Bank mussten Michael Tarnat und die Trainer Garip Capin und Pascal Borel auf die Tribüne. Der Schiedsrichter ließ zehn Minuten nachspielen, dann war der Punkt eingetütet. 96-Trainer Christoph Dabrowski war stolz: „Die Jungs haben voll dagegengehalten und immer wieder Lösungen gefunden.“