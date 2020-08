"Auf mehrere Schultern verteilen": Eilveser trotz Abgang von Torjäger Saade guter Dinge

Das Toreschießen sollen neben bewährten Kräften wie Mohamad Saade und Tobias Alker – er hat zwölf Kilogramm abgenommen und präsentiert sich in starker Form – auch Neue übernehmen. Dazu zählt Onur Yayan. Der 23-jährige Mittelstürmer hatte für den TSV Berenbostel in der Kreisliga 18 Treffer erzielt.

Der Top-Torjäger ist diesen Sommer überraschend von Bord gegangen: Hussein Saade hat den Landesligisten STK Eilvese verlassen und beim klassentieferen TSV Mühlenfeld ein paar Kilometer weiter angeheuert. Mit elf Treffern in 13 Einsätzen trug Saade zum vierten Platz in der Abschlusstabelle der abgebrochenen Spielzeit bei.

23 Spieler umfasst der Kader des STK. „Weitere Neue sind nicht ausgeschlossen“, kündigt Jürgens an. Allerdings müssten diese eine entsprechende Verstärkung darstellen. Der Coach ist mit dem zusammengestellten Kader zufrieden: „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Akteuren und Spielern, die sich in der Landesliga neu beweisen wollen.“ Seiner Einschätzung nach ist der neue Kader „nicht schlechter als in der Vorsaison“.

"Die Jungs sind alle sehr weit"

Seit Ende Juli ist die Mannschaft in der Vorbereitung, arbeitet derzeit noch an den Grundlagen im Ausdauerbereich. „Die Jungs sind aber alle sehr weit. Sie haben alle ihre Laufpläne in der Pause umgesetzt“, lobt Jürgens die Disziplin. Schnelligkeit, Sprints und die Taktikverfeinerung seien in den nächsten Wochen an der Reihe, bevor es voraussichtlich Anfang September in einer zweigeteilten Landesliga wieder um Punkte gehen wird.