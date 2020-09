Schirrmacher trifft zweifach: STK Eilvese gewinnt dank Doppelschlag gegen Heeßel

„Sensationelle 80 Sekunden“ hatte sich der Heeßeler SV laut Trainer Martin Mohs am zweiten Spieltag der Landesliga beim STK Eilvese erlaubt. „In dieser Zeit hatten wir das Spiel hergeschenkt“, ärgerte sich der Coach. Bis zu diesem Zeitpunkt ab der 50. Minute stand es noch 1:1. Doch ein Doppelschlag bescherte den Eilvesern den Heimsieg. „Das ist ein guter Einstieg für uns. Jetzt kommen wir langsam in den Wettkampfmodus“, sagte STK-Trainer Thassilo Jürgens, dessen Team am ersten Spieltag frei hatte.

Die Heeßeler zogen sich, wie von ihrem Trainer gefordert, zunächst in die eigene Hälfte zurück. „Eilvese ist ein wirklich guter Gegner gewesen, doch wir hatten leidenschaftlich verteidigt“, lobte Mohs sein Team. Dennoch fanden die schwungvollen Eilveser schon in der siebten Minute eine Lücke: Richard Leimann zog aus 15 Metern mit einem verdeckten Schuss ab, Heeßels Torwart Pascal Hoppe konnte den Ball nur zur Seite lenken, von wo aus Sebastian Schirrmacher aus der Drehung blitzschnell abstaubte.