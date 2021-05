Zehner mit Bayern-Gen: Eilveses Mohamad Saade kickt seit Jahren auf hohem Niveau

Er habe von Anfang an die Begeisterung seines Vaters für den Fußball geteilt, sagt Mohamad Saade. „Ich bin da so reingewachsen und war schon immer fußballverrückt. Das ging soweit, dass ich den Fußball an die erste Stelle in meinem Leben gestellt habe. Erst danach kam die Schule und der Rest“, sagt der 30-Jährige, der in Neustadt am Rübenberge geboren ist.

Wenn der FC Bayern spielt, sitzen die Saade-Männer vor dem Fernsehen und drücken dem Rekordmeister die Daumen. „Das ist bis heute so. Durch meinen Vater sind wir alle Bayern-Fans. Wir schauen die Spiele gemeinsam und regen uns auf, wenn sie verlieren. Aber das kommt ja zum Glück nicht allzu oft vor“, sagt Mohamad Saade. Ein bisschen vom Münchener Sieger-Gen steckt auch im Kicker des STK Eilvese. Mit dem Landesligisten, und auch in den Spielen mit seinen anderen Mannschaften, hat der offensive Mittelfeldspieler den Platz in den allermeisten Fällen als Gewinner verlassen.

Die Wege der Brüder trennten sich, als Mohamad in der B-Jugend zum TSV Havelse wechselte und später im Herrenbereich unter anderem bei den Oberligisten Arminia Hannover und dem 1. FC Wunstorf kickte. In der Saison 2018/2019 stand dann zum ersten Mal ein Saade-Trio gemeinsam auf dem Platz.

„Von klein auf hat man gesehen, dass wir kicken können. Wir haben mit dem TSV Mühlenfeld sehr viele Turniere gewonnen und auch fast immer die meisten Tore geschossen“, sagt Mohamad und muss schmunzeln, wenn er an die gemeinsame Zeit mit Hussein in der TSV-Jugend denkt. Natürlich habe es bei den Spielen auch familieninterne Wettbewerbe gegeben, etwa wer die meisten Tore schießt oder die Gegenspieler am häufigsten tunnelt. „Das war ja das Schöne, wenn ich mit Hussein zusammengespielt habe. Das hat uns noch einmal einen Kick gegeben.“

Angefangen hat alles, als seine Eltern ihn genau wie seine Brüder Hussein und Ali in Hagen bei der Jugend des TSV Mühlenfeld anmeldeten. „Mein kleiner Bruder Hussein ist nur ein Jahr jünger als ich, in der Jugend konnten wir immer ein Jahr lang zusammenspielen“, sagt Mohamad. Es dauerte nicht lange, bis das Saade-Duo zum Albtraum der gegnerischen Verteidiger wurde.

Die Brüder, die ihre familiären Wurzeln in Beirut im Libanon haben, spielten in einem starken Team groß auf und hatten auch viel Spaß. „In den zwei Jahren, in denen wir beim STK zusammen gespielt haben, hat Hussein ja fast alle Tore gemacht – weil ich sie ihm aufgelegt habe. Ich bin eher der Mannschaftsspieler, Hussein schaut schon sehr darauf, dass er seine Tore macht. So nach dem Motto: Hauptsache ich habe getroffen“, frotzelt Mohamad.

„Mein Trikot mit der Nummer 10 hat er aber nie bekommen. So gut war er nun auch wieder nicht.“ Na ja, zumindest in der Bezirksliga gab es keinen besseren Torjäger als ihn. Die vor der Saison angekündigten 50 Tore schafft Hussein zwar nicht, aber mit seinen 41 Treffer hatte er großen Anteil daran, dass die Eilveser wieder in die Landesliga zurückkehrten.

Horrorunfall im November 2016

Dass Mohamad, der zusammen mit Ali immer noch beim STK am Ball ist – Hussein ist mittlerweile zum TSV Mühlenfeld gewechselt – überhaupt noch Fußball spielen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Trikot von Arminia Hannover erlebte der Offensivspieler im November 2016 in der Partie beim SSV Jeddeloh einen Horrorunfall, als er unter eine Werbebande rutschte und sich dort an einer scharfen Kante schwer am Unterschenkel verletzte.

Mit einem Sehnenriss lag Mohamad mehrere Tage in einem Oldenburger Krankenhaus, schwebte wegen einer Blutverunreinigung sogar kurzzeitig in Lebensgefahr. „Ich habe noch nie in meinem Leben daran gedacht, mit dem Fußball aufzuhören. Egal, was auch immer passiert. Auch nach diesem Schock war ich schon nach drei Monaten wieder auf dem Platz“, sagt Mohamad. „Zwar mit 600er Schmerztabletten, aber es ging. Was das angeht, bin ich ein bisschen gestört.“