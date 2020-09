Saades Genialität zwingt Kemmesies und den OSV Hannover in die Knie

Beim sehenswerten Treffer von Mohamad Saade aus 25 Metern in den linken Winkel (20. Minute) war er machtlos. Eilveses Kapitän erhielt den Ball von Richard Leimann zugespielt, legte sich die Kugel einmal vor, schaute Richtung Tor und zog aus 25 Metern ab. Der Ball flog in die linke Torecke (20. Minute).

„Wir konnten uns in der ersten Hälfte bei Maximilian Kemmesies bedanken, dass wir nicht 0:3 oder 0:4 zurücklagen“, sagte Ortega. Der Schlussmann bewahrte sein Team mehrfach vor weiteren Gegentreffern.

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball

Dafür war der OSV-Keeper gleich mehrfach in Eins-gegen-eins-Situationen Sieger. Er blieb in den Duellen mit Tobias Alker, Nico Kiedrowski und Mohamad Saade jeweils Sieger. Dazu parierte er mit einem starken Reflex den Kopfball von Kenny Böttger aus kurzer Distanz.

"Ihr Keeper hatte ein richtig starken Tag"

„Eine 3:0-Führung zur Pause wäre möglich gewesen“, sagte STK-Trainer Thassilo Jürgens. „Der Maximilian Kemmesies hatte einen richtig starken Tag im OSV-Tor“, lobte er den Gegner.

Beim restlichen Bothfelder Team lief nicht viel zusammen. Einzig Patrick Richter sorgte in Ansätzen noch für Torgefahr. Beim ersten Mal eher zufällig: Er rutschte beim Ausführen einer Ecke weg und der Ball prallte an den kurzen Pfosten. Wenige Minuten nach dem Rückstand traf er den Ball nicht richtig und verfehlte das Ziel aus zwölf Metern knapp.

STK verwaltet den Vorsprung ins Ziel

„Unsere Viererkette stand ansonsten gut, die Leute davor haben auch sehr gut defensiv gearbeitet“, sagte Jürgens.

Nach der Pause agierten die Eilveser defensiver. Der OSV fand kein Mittel, die starke Viererkette zu knacken. „Es war ein gebrauchter Tag für uns. Bei Eilvese klappte vieles, was wir uns gewünscht hätten“, sagte Ortega.

Einzig ein Foul von Tobias Alker an Kemmesies sorgte noch für Aufregung (84.). Der STK-Stürmer lief den ballführenden Torwart an, der den Ball nach vorne schlagen wollte. Alker streckte ein Bein aus und verfing sich mit einem Stollen am Schnürsenkel des Torwarts. Dieser ging zu Boden.