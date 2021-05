"Nicht der richtige Zeitpunkt": Comeback von Trainer Peter Stöger beim 1. FC Köln geplatzt

Das mögliche Comeback von Trainer Peter Stöger zum 1. FC Köln ist geplatzt. Das hat der 55-Jährige im Gespräch mit der Bild bestätigt. Der Österreicher, der den FC bereits von 2013 bis 2017 trainiert hatte, galt lange als Favorit auf die Nachfolge des aktuellen Köln-Coaches Friedhelm Funkel, der zum Saisonende seine Karriere definitiv beenden wird. "Die Gespräche mit Horst Heldt und Alexander Wehrle waren sehr gut und der Klub ist mir immer noch sehr wichtig", sagte Stöger dem Blatt. "Am Ende aber sind wir übereingekommen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist."

Wie die Gespräche der Köln-Führung mit Stöger verliefen - die wegen eines positiven Corona-Tests des Österreichers virtuell statt in Wien stattfanden - konnten die Fans detailliert in den Medien nachlesen. Stöger, der den FC 2017 nach 25 Jahren Abstinenz in die Europa League führte, wäre grundsätzlich durchaus interessiert, schien es. Private Verstimmungen nach seinem Abschied im Dezember 2017 sind ausgeräumt. Nun der Rückzieher. Dem Bericht zufolge soll Stöger Abstand zum Comeback-Wunsch genommen haben, weil er gespürt habe, dass es klubintern zu wenig Rückhalt für seine Verpflichtung gegeben hätte. Derzeit betreut Stöger Austria Wien, hört dort aber zum Ende der Saison auf.