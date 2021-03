Stolle kann auch fliegen

Das Maskottchen der Kieler Störche steht überall, wo er auftaucht, im Mittelpunkt und ist für jeden Scherz zu haben. Energiegeladen hüft und springt er pausenlos, ohne Müde zu werden. Und ertönt die Holstein-Hymne flippt „Stolle“ völlig aus. Gelassen hingegen gibt er Autogramme, geduldig lässt er sich mit seinen Fans fotografieren und bringt dabei Jung und Alt zum Lachen. Der KN-Sportbuzzer hat sich mit dem Liebling der Fans unterhalten und verrät, wer sich in dem viele Kilo schweren Gewand verbirgt. Anzeige

„Eigentlich gibt es ja zwei von uns. Der eine „Stolle“ ist immer dabei, wenn Holstein seine Heimspiele austrägt und unterhält die Fans. In dem zweiten „Stolle“ stecke ich dann. Die ersten Jahre gab es nur einen. Dann aber hat das Storchennest, unser Kinderhort während der Heimspiele, auch ein Angebot für Kindergeburtstage ins Leben gerufen. Das beinhaltet ein Training mit mir, einen Stadionrundgang und eine Schatzsuche oder für die Älteren eine Rallye. Irgendwann kamen dann Anfragen, ob Stolle auch außerhalb des Stadions gebucht werden könnte. Also für Jubiläen, zum Fasching oder anderen Veranstaltungen. Für einen Storch allein war das dann aber zu viel. So wurde ein zweites Kostüm angeschafft“, verrät Jörg Ballert, der bis 2016 als Nachwuchstrainer für den DFB tätig war und sich auf Wunsch auch schon mal ins Tor stellt. „Da können die Leute dann sehen, dass Stolle auch fliegen kann“, verrät der 55-Jährige, der in seiner aktiven Zeit ein ganz passabler Torwart war und mit seinen Flugeinlagen die Zuschauer zum Staunen bringt.

Impressionen aus dem Leben von Stolle Stolle ist immer mit vollem Einsatz dabei und bringt sich sogar bei der Rasenpflege mit ein. ©

Obwohl „Stolle“ nicht sprechen kann, hat er im Holstein-Format „Rückpass“ auch schon Zuschauer-Fragen beantwortet. „Da habe ich dann ein großes Tablett in der Hand. Also im Flügel eigentlich und tippe dann die Antworten ein. Schreiben kann ich nämlich und gebe auch gern Autogrammstunden. In ganz Schleswig Holstein bin ich unterwegs, zu Gast bei „Citti“, bei „Famila“ oder bei den „Kieler-Nachrichten“, verrät Jörg Ballert, der auch schon mit Schleswig Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther geflachst hat. „Genauso wie Daniel Günther nahm ich an einer Lauf-Veranstaltung für die Kinderkrebsgesellschaft teil. Das war allerdings noch bevor er die Wahl gewonnen hatte. Holstein war im Sommer gerade aufgestiegen. Als wir dann nebeneinander standen, habe ich ihm dann ein Gespräch angefangen: Wir haben es schon geschafft. Du musst es noch schaffen. – So etwas hätte ich mich ohne Kostüm wohl niemals getraut zu sagen. Aber als „Stolle“ kann man sich doch ein klein wenig mehr heraus nehmen. Natürlich immer mit einem Augenzwinkern. Daniel Günther war echt entspannt und hat mit einem Schmunzeln geantwortet: Wollen wir mal sehen. Ich werde mein Bestes geben“, erinnert sich Ballert, der sich als Storch der überschäumenden Freude seiner Fans manchmal kaum erwehren kann.

„Gerade die Kids sind kaum zu bremsen. Die juchzen und schreien und fallen mir mit Anlauf um den Hals. Nun darf man nicht vergessen, dass sich mein Kopf dort befindet, wo der Hals beginnt. Einmal ist mir son Butscher an den Hals gesprungen und hat dabei meine Nase voll erwischt. Fing ordentlich an zu bluten. Da musste ich dann erstmal zur Seite gehen und die Blutung stoppen. Aber nach fünf Minuten ging es dann natürlich weiter. Das kann passieren und ist nun wirklich nicht schlimm. Dafür sind die echten Gefühle und die Freude der Kids umso schöner und kaum zu beschreiben“, erklärt Ballert, der die wohl bewegendsten Momente regelmäßig bei den von Gary Mangels organisierten Disco-Abenden für Menschen mit Behinderungen erlebte. „Also, wenn ich da aufgelaufen bin, war ich mehr noch wie sonst der Liebling aller. Die möchten dich gar nicht mehr loslassen. Das sind Emotionen und Zuneigung pur. Man merkt richtig, wie das rüberstrahlt. Einfach überwältigend“, erinnert sich Ballert auch gerne an die Begegnungen mit seinen Kollegen.