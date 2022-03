"Stop War": 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim mit Sonder-Trikot – Versteigerung für Ukraine-Hilfe

Bereits am Samstag war eine Delegation der Kölner Stiftung mit zwei Dolmetscherinnen in der polnischen Stadt Przemysl an der Grenze zur Ukraine, um von dort geflohene Menschen mit dem Bus nach Köln zu bringen. "Hier sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges überall zu sehen und zu spüren", wird Thorsten Friedrich, der mit der Stiftung in der Ukraine ist, zitiert. "Die Menschen haben Angst und wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Wir erleben hier eine humanitäre Katastrophe."