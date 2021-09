Störender Zuschauer bei Spiel von Tennis-Star Novak Djokovic – Top-Favorit der US Open locker weiter

Ein Zuschauer auf den Rängen des Arthur-Ashe-Stadiums ärgerte Top-Favorit Novak Djokovic bei den US Open mehr als sein chancenloser Zweitrundengegner. Nach dem 6:2, 6:3, 6:2 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor beschwerte sich der Tennis-Weltranglistenerste über den Fan, der ihn ständig zu stören versuchte - vor einem verschlagenen Schmetterball offenbar mit Erfolg. Nach seinem verlorenen Aufschlagspiel antwortete der Serbe am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Break und rief dann in Richtung des Zuschauers: "Wie gefällt Dir das?" Anzeige

Zudem sprach er mit dem Stuhlschiedsrichter über das schlechte Benehmen des Zuschauers. Dass sich die Fans in New York mitunter nicht so reserviert und regelkonform benehmen wie jene in Wimbledon, ist allerdings nicht neu. "Das war nicht schön, das ist alles", sagte Djokovic. "Der Lärm stört mich nicht. Versteht mich nicht falsch, das ist wichtig für die Unterhaltung, für das Publikum, die Musik. Der Typ, auf den ich gezeigt habe, wusste genau, was er tut, das ist alles", erklärte der 34-Jährige.