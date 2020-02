Storl, Mihambo, Traber: Die Highlights vom ersten Tag der Leichathletik-Hallenmeisterschaft  

Leipzig. Es war sein mit Abstand bester Wettkampf seit gut elf Monaten - und ein schmerzfreier dazu. Dennoch dachte David Storl im ersten Moment nicht an sich. "Glückwunsch, jetzt hast du zwei 20-Meter-Stoßer", sagte der nunmehr achtfache deutsche Hallenmeister im Kugelstoßen zu seinem Trainer Wilko Schaa.

DURCHKLICKEN: Bilder von den Wettbewerben am Samstag Robert Farken (SC DHfK) im Vorlauf über 800 Meter neben Max Dieterich (LG Braunschweig) und Niklas Harsy (TSV Bayer 04 Leverkusen). ©

Anzeige

Storl hatte sich selbst gleich im ersten Durchgang gegenüber Anfang Februar um gut einen halben Meter auf 20,58 Meter gesteigert. Dies war zugleich die Siegerweite, beim DM-Heimspiel in der Arena Leipzig gelangen dem 29-Jährigen noch drei weitere 20-Meter-Stöße, die zum Sieg gereicht hätten.

Doch der Ex-Weltmeister freute sich vor allem über seinen Trainingskollegen Dennis Lewke, der bis zum letzten Versuch bei 19,92 m lag. Acht Zentimeter fehlten noch zur ersehnten Schallmauer. Und mit einem Kraftakt erfüllte sich der Ex-Magdeburger den Traum vom ersten 20-Meter-Stoß. Nach 20,03 m riss der Bronzegewinner in der ausverkauften Arena Leipzig die Arme hoch.

Drei über 20 Meter! Achter Hallen-Titel für David Storl Was war das für ein mitreißendes Kugelstoß-Finale! Gleich drei Athleten stoßen über 20 Meter. Und David Storl schnappt sich mit einer Steigerung auf 20,58 Meter seinen achten deutschen Hallentitel. Schritt für Schritt – der Olympia-Sommer kann kommen! Gepostet von leichtathletik.de am Samstag, 22. Februar 2020

Traber wird Favoritenrolle gerecht

"Ich war heute in Top-Form, leider habe ich nicht einen Versuch wirklich erwischt. Aber ich bin happy", sagte Dennis Lewke. David Storl meinte: "Für mich geht der Weg Richtung Tokio jetzt erst richtig los. Jetzt freue ich mich auf den Winterwurf-Europacup in vier Wochen." Für den SC DHfK sprangen also am ersten DM-Tag Gold und Bronze heraus. Am Sonntag kämpfen auch Felix Straub und Robert Farken über 200 und 800 Meter um Gold.

Ein Wahl-Leipziger jubelte auch nach den 60 Metern Hürden. Gregor Traber wurde nicht nur seiner Favoritenrolle gerecht, sondern freute sich auch über die Siegerzeit. Die 7,59 Sekunden bedeuten europäische Spitze und eine Steigerung seiner Saisonbestzeit um mehr als ein Zehntel. "Das ist eine Gute Basis für den Sommer", freute sich der für Tübingen startende Schwabe, der seit zweieinhalb Jahren an der Pleiße lebt. Trainer Alexander John sagte: "Ich wusste, dass Gregor diese Zeit drauf hat. Ich bin froh, dass er es umsetzen konnte. Ich bin aber ein wenig traurig, dass Erik Balnuweit disqualifiziert wurde." Sonst hätte es einen Doppelsieg für die Leipziger Trainingsgruppe geben können.

Mehr zum Tag 1 Zum Nachlesen: Liveblog vom ersten Tag der Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichathleten

Auch im anschließenden 60-Meter-Finale hatte sich ein Wahl-Leipziger im Halbfinale ein wenig in die Favoritenrolle gesprintet: Der für den VfL Wolfsburg startende Deniz Almas war in 6,63 Sekunden Bestzeit gerannt, dann flog Serienmeister Julian Reus (Erfurt) auch noch mit Fehlstart raus. In dem engen Feld setzte sich Almas im dritten Startversuch ab und rannte befreit starke 6,60 Sekunden und zu Gold. "Deutscher Meister fühlt sich super an, daran kann man sich gewöhnen", sagte der aus dem Schwarzwald stammende Sprinter.

Duell im Dreisprung der Frauen

Der Sieg von Almas wirkte deutlich im Vergleich zum Fotofinish beim 60-Meter-Finale der Damen. Mögliche Siegerinnen: Malaika Mihambo, Lisa Mayer und Lisa-Marie Kwayie. Am Ende verteidigte die Siegerin aus 2019 ihren Titel. Gold für Kwayie (7,21 Sekunden), Silber für Mihambo (7,22 Sekunden) und Bronze für Mayer (7,24 Sekunden). Mihambo steigerte sich damit zum dritten Mal am Sonnabend zur persönlichen Bestleistung und wird die Silbermedaille als Motivation für den Weitsprung am Sonntag mitnehmen, bei dem sie als unangefochtene Favoritin startet.

Malaika Mihambo zeigte sich im Sprint bestens aufgelegt. © dpa

Nur einen Tag vor den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig zeigte Dreisprung-Weltmeisterin Yulimar Rojas beim Indoor-Meeting in Madrid, was in dieser Disziplin noch möglich ist. Mit 15,43 Metern stellte die 24-Jährige einen neuen Weltrekord auf. Mit dieser Weite konnten die deutschen Athletinnin am Sonnabend nicht mithalten. Dafür konnten die knapp 4000 Zuschauer von den Rängen der Arena einen spannenden Zweikampf im Dreisprung verfolgen. Die Chemnitzerin Kristin Gierisch musste ihren Titel gegen Konkurrentin Neele Eckhardt (LG Göttingen) verteidigen, die 2018 die Hallen-Meisterschaft für sich entschieden hatte. Bereits im zweiten Versuch knackte Zuschauerliebling Gierisch die 14-Meter-Marke und setzte sich mit 14,03 Metern deutlich vom restlichen Feld ab. Die Göttingerin knackte erst im fünften Versuch die magische Marke im deutschen Dreisprung, überbot die Titelverteidigerin mit 14,09 Metern und sicherte sich ihren zweiten Titel bei der Hallenmeisterschaft. "Es war ein mühsamer Wettkampf heute. Ich freue mich über den Titel, bin mit der Weite aber nicht ganz zufrieden. Am Ende geht es im Wettkampf um den Sieg", so Eckhardt.

Ryzih verteidigt Titel

Einen Meilenstein erreichte am Sonnabend Alina Kenzel (VfL Waiblingen) im Kugelstoßen. Mit einer Meldeleistung von 17,77 Metern war sie bereits als Favoritin angereist, untermauerte mit 18,14 Meter und persönlicher Bestleistung ihre Position. Keine andere Athletin hatte in der Arena über 18 Meter gestoßen. „Ich freue mich riesig. Vielen Dank für die tolle Stimmung und Unterstützung. So kann die Saison weitergehen", jubelte die nun zweifache Deutsche Hallenmeisterin.

Lisa-Marie Kwayie hauchdünn vor Mihambo und Mayer Super eng, super schnell: Was war das für ein 60-Meter-Finale?! Lisa-Marie Kwayie schnappt sich in 7,21 Sekunden hauchdünn vor Malaika Mihambo (7,22 sec PB) die Goldmedaille, auf Platz drei gelingt Lisa Mayer (7,24 sec) der Schritt zurück in die deutsche Spitze! Gepostet von leichtathletik.de am Samstag, 22. Februar 2020