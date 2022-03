Strafe für Belarus offiziell: UEFA verbietet Heimspiele für Klubs und Nationalteams – keine Fans erlaubt

Der Krieg gegen die Ukraine hat auch für den Fußball in Belarus weitere Konsequenzen. So werden belarussische Vereine und Nationalmannschaften in den UEFA-Wettbewerben nicht im Heimatland antreten dürfen. "Das UEFA-Exekutivkomitee trat zusammen und beschloss, dass alle belarussischen Klubs und Nationalmannschaften, die an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, ihre Heimspiele ab sofort an neutralen Austragungsorten austragen müssen", heißt es in einem vom Verband veröffentlichten Statement am Donnerstag.

