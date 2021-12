Mehrere Straftaten bei Dortmund-Duell gegen Besiktas Istanbul – Polizei spricht von "Nachspiel" für einige Fans

Beim Champions-League-Heimspiel der Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul (5:0) hat die Polizei mehrere Straftaten registriert. So hätten etwa mehrere Anhänger des Istanbuler Fußballklubs Pyrotechnik in der Stadt und im Stadion gezündet, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Daraufhin leitete die Polizei Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein.

