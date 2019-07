Stramme Hosen: 1. FC Lok hat Spaß beim Foto-Shooting

Leipzig. Lücken schließen, verschieben – was nach taktischer Arbeit klingt, waren freundliche Anweisungen der Fotografen bei der Aufstellung zum Lok-Mannschaftsfoto. 21 Spieler versammelten sich am Mittwoch auf dem Trainingsgelände am Bruno-Plache-Stadion, um zusammen und einzeln „geknipst“ zu werden. Darunter fünf Neuzugänge: Lukas Kycek (Torwart), Innenverteidiger Leon Heynke, die Mittelfeldspieler Aykut Soyak und Stephané Mvibudulu sowie Stürmer Milan Senic. Soyak, mit der Empfehlung von zehn Scorerpunkten von Ligakonkurrent Viktoria Berlin an die Pleiße gewechselt, selbstbewusst: „Wir wollen das Maximale aus der Saison holen und am besten jedes Spiel gewinnen.“