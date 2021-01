Vor Gladbach vs. Bayern und RB Leipzig vs. BVB: Die Top-Klubs im Strapazen-Check

Der FC Bayern geht am Freitagabend als Tabellenvorletzter in das Topspiel der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach – zumindest dann, wenn man auf die Laufleistung der Mannschaft von Trainer Hansi Flick blickt. Vergleichsweise magere 114,9 Kilometer legten die Stars um Robert Lewandowski in der bisherigen Saison durchschnittlich pro Spiel zurück. Das sind knapp fünf Kilometer weniger als das in dieser Kategorie ganz vorn platzierte Union Berlin. Den Bayern eine gewisse Lauffaulheit zu unterstellen, wäre aber fehl am Platz. Effizienz und Dominanz führen den Rekordmeister zum Ziel – und sorgen für einen in diesen Zeiten gern genommenen Nebeneffekt: Die Bayern sparen Kräfte. Anzeige

Wohl selten war die körperliche Belastung derart hoch wie aktuell. Die Corona-Pandemie wirbelte die Spielpläne in der vergangenen Saison kräftig durcheinander und sorgt auch jetzt für eine Terminhatz sondergleichen. Zumal im kommenden Sommer auch noch die um ein Jahr verschobene Europameisterschaft ansteht. Für einen Luxus wie die sonst stets mehrwöchige Winterpause ist da kein Platz. Neben den Bayern und ihrem nächsten Gegner aus Gladbach sind von dem strammen Programm besonders RB Leipzig und Borussia Dortmund betroffen, die sich am Samstagabend im direkten Duell gegenüberstehen. Alle vier Teams erreichten in der laufenden Spielzeit das Achtelfinale der Champions League. Das ist finanziell lukrativ und sportlich beachtlich – für die Spieler ist es vor allem unsagbar fordernd.

Das Topquartett lässt die Gegner laufen

Das beweist der Blick auf die bisherige Strapazenstatistik, die der Datendienstleister Deltatre im Auftrag des SPORTBUZZER zusammenstellte. Im Schnitt mussten die vier Mannschaften seit dem Start der Saison im September rund jeden fünften Tag auf den Platz. Immerhin: Ihre spielerische Klasse erlaubt es den Teams, das Tempo zu bestimmen. Getreu dem Motto: "Ball und Gegner laufen lassen". Alle deutschen Champions-League-Teilnehmer zählen in dieser Saison zu den fünf Mannschaften mit dem meisten Ballbesitz. Spitzenreiter ist laut Deltatre-Analyse der BVB (60,7 Prozent) vor den Bayern (59,4). Leipzig (56,2) und Gladbach (53,7) folgen auf den Rängen vier und fünf. Einzig Bayer Leverkusen kann in diese Phalanx eindringen (58,6).

In Sachen Laufstrecke pro Spiel sind folglich eher die Gegner gefordert. So halten sich in dieser Kategorie nicht nur die Münchner zurück. Auch Gladbach (116,7 km), Leipzig (116,4) und der BVB (115,5) liegen unter dem Ligadurchschnitt von 117 Kilometern pro Partie. Die gesparten Körner fließen offenbar direkt in das Engagement in den geführten Zweikämpfen. So sind die Dortmunder (52,4 Prozent gewonnene Zweikämpfe), RB (52,0), Gladbach und der FCB (je 51,3) das Topquartett, wenn es um die Duelle Mann gegen Mann geht.

Bis zum Sommer bleibt das Pensum hoch

Ob diese Vorteile Bestand haben werden? Fraglich. Denn bis zum Sommer bleibt das Pensum hoch. Für Bayern, das in seinen bisherigen Partien schon 31 Spieler einsetzte (Ligahöchstwert), steht im Februar sogar noch die Klub-Weltmeisterschaft in Katar auf dem Plan. Eine zusätzliche körperliche und mentale Belastung. Schon im Spätherbst sagte Nationalspieler Leon Goretzka: "Es wurde schon zigmal diskutiert. Wir müssen es annehmen. Müdigkeit fängt immer im Kopf an. Wir sind Leistungssportler und dafür auch gemacht, das abzurufen. Aber natürlich ist die Belastung extrem hoch, keine Frage."