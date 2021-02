Ein Straßenfußballer als Gegenentwurf: Silas Wamangituka brilliert beim VfB Stuttgart

Ein Sololauf über 70, 80 Meter, ein Abschluss, ein Tor. Wer gedacht hatte, solch ein Kunststück gelingt einem Profi nur einmal in der Saison, vielleicht sogar nur einmal im Leben, der sah sich unter der Woche mächtig getäuscht. Und es war nicht Weltstar Lionel Messi, der mit solchen Toren für Staunen sorgte. Ein gewisser Silas Wamangituka schoss gleich zwei solcher Treffer in den vergangenen Tagen. Erst traf er beim Sieg seines VfB Stuttgart in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05, dann machte er es im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach noch einmal spannend. Zweifelsohne: Der Kongolese ist derzeit in Topverfassung. Anzeige

Das haben sie auch längst beim nächsten Bundesliga-Gegner Bayer Leverkusen erkannt. "Wir sind mehr als gewarnt vor ihm", sagt der Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes über den 21-Jährigen. "Es wird entscheidend sein, dass wir im eigenen Ballbesitz gut positioniert sind, um die Stuttgarter Konter zu unterbinden, die sicher über Silas Wamangituka laufen werden." Gewusst haben das in der Vergangenheit sicherlich viele Mannschaften, ausschalten konnten ihn die wenigsten. Nicht Borussia Dortmund, nicht Werder Bremen, nicht Borussia Mönchengladbach. Wamangituka wirbelt in aller Regelmäßigkeit die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander.

Im Sommer 2019 hatten die Schwaben ein wahres Goldstück aus der zweiten französischen Liga geholt. Acht Millionen Euro sollen damals an den FC Paris überwiesen worden sein, sein aktueller Marktwert liegt lauf transfermarkt.de bereits bei zehn Millionen Euro. Ein gutes Investment wae er also allemal - wie die meisten Transfers von "Diamanten-Auge" Sven Mislintat, dem Sportchef des VfB. Er holte einst schon Spieler wie Shinji Kagawa oder Robert Lewandowski zu Borussia Dortmund in die Bundesliga. Nun überzeugt er mit Transfers in Stuttgart.

Mit 35,42 gemessenen Kilometern pro Stunde gehört Wamangituka, der mit seinem Tor gegen Werder Bremen für mächtig Wirbel sorgte, zu den schnellsten Spielern der Bundesliga, mit elf Treffern in 18 Partien ist er derzeit der gefährlichste Mittelfeldspieler der Liga. Drei weitere Tore legte er direkt auf. Am Ende seiner Entwicklung ist er freilich noch nicht, das wissen auch die Verantwortlichen des VfB Stuttgart. "Er wird in seinen Aktionen immer geradliniger und auch präziser", lobte ihn nun sein Trainer Pellegrino Matarazzo "Sein Timing für tiefe Läufe wird immer besser, und er trifft immer häufiger die richtigen Entscheidungen." Das ist der Konkurrenz schon lange aufgefallen. Borussia Dortmund etwa wurde schon mit ihm in Verbindung gebracht.

Matarazzo schwärmt von Wamangituka Mit "unfassbarem Talent" sei der antrittsschnelle Wamangituka ausgestattet, betonten die Schwaben schon kurz nach seinem Wechsel in der Vorsaison. Klar, wenn man solch eine satte Summe für einen 19-Jährigen überweist, muss man überzeugt davon sein. Doch welches Talent sie da verpflichtet haben, zeigt sich erst jetzt so richtig. Zwar schoss er schon in der 2. Bundesliga in 29 Spielen immerhin sieben Tore. Das hat er in der Bundesliga nun schon längst übertroffen. Was aber viel interessanter ist: Silas, wie es auf seinem Trikot steht, ist ein Spielertyp, wie es sie in Deutschland nur noch selten gibt. Verspielt, frech, technisch brillant - ein Straßenfußballer als Gegenentwurf zu den vielen Spielern aus den Nachwuchsleistungszentren dieser Welt.