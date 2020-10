Im Livestream: Geballte 96-Kompetenz mit Schmiedebach und Sievers beim NP-Anstoß

Neun Weltmeister, fünf Europameister, fast 50 Nationalspieler. Die Anstoß-Bilanz in mehr als neun Jahren Fußball-Talkshow ist eindrucksvoll. Am Mittwoch gibt es wieder ein Jubiläum zu feiern – ein kleines, die Nummer 125. Moderator Christoph Dannowski hat sich neben 96-Experte Andreas Willeke aus dem Madsack-Sport zwei 96-Legenden und einen noch aktiven Profi verpflichtet.

Rekordtorschütze Dieter Schatzschneider wird gewohnt unterhaltsam seine Meinung sagen, der langjährige Torwart und Pokalheld Jörg Sievers auch von seinem Auslands-Engagement als Co-Trainer des Erstligisten Heart of Midlothian FC in Schottland erzählen. Und dann ist da auch noch der Ur-Berliner Manuel Schmiedebach, der von 2008 bis 2018 fast 250 Spiele für 96 absolvierte, danach mit Union Berlin in die Bundesliga aufstieg und nun wie Sievers bereit ist für die nächste Aufgabe.