JETZT LIVE: 96-Trainer Kenan Kocak spricht über den Saisonstart gegen den KSC

Am Samstag beginnt sie für Hannover 96, die Saison 2020/21 in der 2. Bundesliga. Zu Gast in der HDI-Arena (vor noch lediglich 500 Zuschauern) ist am 1. Spieltag der Karlsruher SC, Anstoß ist um 13 Uhr. Abgesehen von der Nachspielzeit ist den Roten die Generalprobe am Montag mit dem 3:2 in der 1. Runde des DFB-Pokals bei den Würzburger Kickers gelungen.

In der vergangenen Spielzeit traf 96 gleich dreimal auf die Badener. Im DFB-Pokal flogen die Roten in Runde eins mit 0:2 raus, zwei Monate später gab es in der Liga auswärts ein 3:3 - jeweils noch unter Mirko Slomka. Im Geisterspiel zu Hause trennte man sich 1:1. Vergangenheit: Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel blickt Kenan Kocak auf die aktuelle Aufgabe voraus.