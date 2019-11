Nach Attacke gegen Freiburg-Coach Streich: Die größten Ausraster in der Fußballgeschichte

Die Zuschauer im Freiburger Stadion trauten ihren Augen kaum. In der Nachspielzeit rollte der Ball auf die Freiburger Bank zu, vor der sich Trainer Christian Streich positioniert hatte. Frankfurt-Kapitän David Abraham lief dem Ball hinterher, checkte den Coach rüde um. Streich sank daraufhin zu Boden, blieb kurz liegen, rappelte sich dann aber zügig wieder auf. Im Zuge der anschließenden Rudelbildung zwischen beiden Teams sah der Freiburger Vincenzo Grifo nach einem Griff ins Gesicht von Abraham die rote Karte . Auch der argentinische Übeltäter wurde des Platzes verwiesen . Ein echter Eklat, doch ähnliche Aktionen hat es in der Geschichte des Profi-Fußball schon häufiger gegeben.

Der SPORTBUZZER blickt auf die größten Ausraster in der Fußballgeschichte zurück. ©

Kahn und Wiese sorgten für Skandale

Einer, der immer wieder für Schlagzeilen auf dem Platz sorgte, ist Oliver Kahn. Der ehemalige Bayern-Keeper raunzte in seiner aktiven Zeit so manchen Gegenspieler wüst an. Legendär ist vor allem seine angedeutete "Beiß-Attacke" gegen den damaligen BVB-Profi Heiko Herrlich. Auch der einstige Bremen-Schlussmann Tim Wiese agierte alles andere als zimperlich auf dem Platz. Dies musste einst HSV-Stürmer Ivica Olic erfahren, den der Keeper mit einem Kung-Fu-Tritt niederstreckte.