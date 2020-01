Die spektakulärste Abfahrt: Deutsche Ski-Asse Sander und Dreßen erklären die Schlüsselstellen der Streif

Höher, schneller, weiter - und spektakulärer! Auf der Streif in Kitzbühel wurden schon viele Legenden geschrieben. Für die Fahrer ist es "eine Mini-WM", wie Andreas Sander sagt. Für die Fans ist es der Höhepunkt einer Ski-Saison. Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel gilt als das spektakulärste Skirennen der Welt.

Die Namen der Streckenabschnitte der legendären Streif lassen die Herzen aller Skifans höher schlagen: Mausefalle, Steilhang, Gschoß, Seidl-Alm-Sprung, Hausbergkante, Traverse. Die Streif ist für die Athleten die schwierigste Abfahrt der Saison - aber auch die, die jeder gewinnen will. So wie der Deutsche Thomas Dreßen, dem dies 2018 gelang. Auch Andreas Sander fährt in Kitzbühel regelmäßig gute Ergebnisse ein. Für den SPORTBUZZER erklären beide die Schlüsselstellen der Streif - klickt euch durch!