Streif-Sieg in Kitzbühel: Darum ist Matthias Mayer in Österreich nun ein Held

Das Grinsen bekam der Österreicher Matthias Mayer am Samstagabend gar nicht mehr aus dem Gesicht. Bei der Siegerehrung für die Abfahrt des 80. Hahnenkammrennens erröteten die bengalischen Lichter die Nacht in Kitzbühel. Der 29-Jährige reckte vor den circa 30.000 Fans immer wieder die Arme in die Höhe, schrie seine Freude heraus und sang bei der Bundeshymne lauthals mit. Diese Zeremonie hatte etwas Besonderes. So besonders wie das, was dem „Mothl“, wie Mayer in seiner Heimat nur genannt wird, nur Stunden zuvor gelungen war. Er gewann die legendäre Abfahrt auf der Streif und erlöste damit die gesamte Alpenrepublik.

„Es ist der Traum eines jeden Skifahrers hier zu gewinnen. Es fühlt sich so großartig an“, sagte ein sichtlich bewegter Mayer, der schon am Freitag im Super-G als Zweiter auf das Podest fuhr und ein nahezu perfektes Wochenende erlebte. „Die Last ist weg“, gab er zu, nachdem er im Schlusshang eine herausragende Linie fand. Der ganze Druck einer Nation lastete auf ihm, doch er behielt die Nerven, fand einen herausragenden Weg in den letzten 20 Fahrsekunden, verneigte sich im Ziel ganz tief vor den Fans. Mit der Fahrt verdrängte er seinen Teamkollegen Vincent Kriechmayr, der vor 50.000 Zuschauern zeitgleich mit dem Topfavoriten Beat Feuz aus der Schweiz den zweiten Platz belegte. Doppelsieg für Österreich – Balsam auf die geschundene Ski-Seele.

Nach dem sommerlichen Rücktritt ihres Volkshelden, dem Olympiasieger und Weltmeister Marcel Hirscher, herrschte miese Stimmung in der stolzen Ski-Nation. Die Gewissheit, einen rot-weiß-roten Siegertypen zu haben, war dahin, die TV-Quoten brachen ein, in der eigentlich irrelevanten Nationenwertung droht erstmals seit gut 30 Jahren jemand anderes als Österreich zu gewinnen. Zudem warteten die ÖSV-Fahrer seit über einem Jahr auf einen Abfahrtssieg, der letzte in Kitzbühel, dem Heimrennen, dem Klassiker, war sogar schon fünf Jahre her.

Sander und Dreßen erklären: Das sind die Schlüsselstellen des Hahnenkammrennens Andreas Sander und Thomas Dreßen analysieren die schwerste Abfahrt der Saison auf der Streif ©

„Für das Land und für uns Österreicher bedeutet dieser Doppelsieg sehr viel“, sagte der verletzte Hannes Reichelt, der 2014 für den letzten Heimsieg in Kitzbühel sorgte. „Der Sieg hat einen unglaublichen Stellenwert“, sagte er und Stefan Eberharter, ebenfalls ÖSV-Legende und Streif-Sieger, ergänzte: „Es gibt für einen Österreicher keinen wichtigeren Sieg als den in Kitzbühel.“ Das war am Samstag deutlich zu spüren und so drängte sich die Frage an den zweifachen Olympiasieger Mayer auf, ob dieser Erfolg denn mit einem bei den Olympischen Spielen zu vergleichen wäre - der ihm ja 2014 (Abfahrt in Sotschi) und 2018 (Super-G in Pyeongchang) auch schon gelungen war. „Der Stellenwert ist ähnlich“, sagte er ehrlich. Zumindest in Österreich.

Mayer kassiert Rekordpreisgeld von 100.000 Euro

Besser hätten es sich die Veranstalter im Jubiläumsjahr gar nicht ausmalen können. Zum 80. Mal wurde das Hahnenkammrennen in Kitzbühel ausgetragen. „Der Matthias hat das Tüpfelchen auf das i gesetzt. Das ist gewaltig und bedeutet sehr viel“, sagte der Österreicher Fritz Strobel, bis heute Streckenrekordhalter auf der Streif. Und dieser Sieg bedeutet auch ein dickes Plus auf dem Konto von Mayer, der das Rekordpreisgeld von 100.000 Euro abräumte. Doch so richtig wusste Mayer noch nicht, in was er dieses Geld investieren soll. „Damit kann man viel machen“, sagte er. Genauso übrigens wie mit der goldenen Gams, dem Symbol Kitzbühels, die der Sieger am Samstagabend in Empfang nahm. „Ich habe keinen Trophäen-Schrank. Ich muss mir das nicht im Wohnzimmer angucken“, sagte er. Am Abend zuvor scherzte er sogar noch mit seinem Trainer, dass er die Gams im Erfolgsfall einfach verschenken würde. Zumindest das scheint aber vom Tisch.