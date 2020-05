Streit um 3. Liga spitzt sich zu: DFB-Generalsekretär Curtius wehrt sich gegen Kritik der Klubs

Der Streit um die Fortsetzung der 3. Liga gewinnt auch zwischen Fußball und Politik an Schärfe. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff erhob nach einem Telefonat mit DFB-Präsident Fritz Keller deutliche Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund - aus der Frankfurter Verbandszentrale kam am frühen Dienstagabend umgehend eine vehemente Replik. „Hier wird ein unzutreffendes Bild gezeichnet“ , äußerte Generalsekretär Friedrich Curtius auf der DFB-Internetseite.

"Gibt uns Luft zum Atmen": #Spendedeinetrikotnummer hilft Klub in Not

Kurioser Vorschlag von Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen: Mini-Turnier um Play-off-Platz in der Regionalliga

Haseloff hatte zuvor das Agieren des DFB im Streben um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 26. Mai kritisiert. Er empfinde es als unerträglich, dass der Verband in der Pandemielage Druck auf Politik und Vereine ausübe, sagte der CDU-Politiker. Eine Landesverordnung mit strengen Sportbeschränkungen sei erlassen worden, um Menschenleben zu schützen. Dass „mit dem Lizenzentzug gedroht wird für den Fall, dass man nicht mitspielt, das kann nicht die Spielregel in unserer Gesellschaft sein.“