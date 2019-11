Streit um Amine Harit: Schalke-Boss Schneider greift Marokko-Trainer Halilhodzic an

Was ist denn da los? Zwischen dem FC Schalke 04 und dem marokkanischen Nationaltrainer Vahid Halilhodzic ist ein Streit um Amine Harit entbrannt. "Das gehört sich nicht! Ich lasse es nicht zu, dass sich jemand so schlecht über einen Spieler von Schalke 04 äußert", sagte Schneider der Bild. Aber was war geschehen?

Schalke-Star Harit wurde vom Nationaltrainer Marokkos Halilhodzic nicht für die Afrika-Cup-Qualifikationsspiele gegen Mauretanien am Freitag und Burundi am Dienstag nominiert. Das begründete er mit Vorwürfen gegenüber Harit. "Ich war mit seiner Leistung und seinem Engagement nicht zufrieden. Wenn er nicht spielt, tut er alles, um zurück zu seinem Verein zu kommen", sagte er.

Schneider schießt Marokko-Trainer Halilhodzic

Das wollte und konnte Schneider nicht auf sich sitzen lassen. "Es ist total unverständlich, dass er derart negativ über einen seiner besten Spieler spricht. Amine ist in einer überragenden Form, er kann den Unterschied machen und Spiele entschieden", sagte der Schalke-Sportvorstand der Bild. In der Liga schoss Harit in dieser Saison bisher fünf Tore, bereitete zwei weitere Treffer vor. Bei Canal+ sagte Harit noch am Sonntag, dass er die Gründe für sein Aus bei der Nationalmannschaft nicht verstehen könne. Er wolle sich mit guten Leistungen wieder für das Team von Halilhodzic empfehlen.