Streit vor DFB-Spiel zwischen Mbappé und Giroud: Das sagt Frankreich-Trainer Deschamps zum Disput

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sorgt sich nach eigener Aussage vor dem EM-Auftakt des Weltmeisters gegen Deutschland nicht wegen des Disputs zwischen seinen Spielern Kylian Mbappé und Olivier Giroud. "Ich kann nicht von Spannungen sprechen, denn das sind keine", sagte Deschamps der Sporttageszeitung L'Equipe. Er habe aber mit beiden gesprochen. "Wenn ich das Gefühl habe, es für kleine Anpassungen tun zu müssen, tue ich es." Frankreich startet am Dienstag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München in das Turnier.

Routinier Giroud (34) hatte nach der EM-Generalprobe gegen Bulgarien (3:0) in einem TV-Interview das mangelnde Zusammenspiel im Angriff moniert. Mbappè (22) hatte seinen Unmut darüber auch am Sonntag in einer Pressekonferenz geäußert.