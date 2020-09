Streit im Bayern-Training: Lewandowski und Cuisance reagieren in Sozialen Medien

Im Training des FC Bayern München ging es am Montag hoch her. Als Stürmer Robert Lewandowski seinen jungen Kollegen Mickael Cuisance im Trainingsspiel der Reservisten von der Bundesliga -Pleite gegen die TSG Hoffenheim (1:4) umgrätschte, beschwerte dich der junge Franzose. Lewandowski zeigte ihm zunächst die kalte Schulter und ließ Cuisance einfach stehen.

Erst nachdem schon Trainer Hansi Flick beruhigend auf das 21 Jahre alte Talent eingeredet hatte, erbarmte sich auch der Pole zu einem Wortwechsel. Allerdings wirkte der gar nicht so verständnisvoll, sondern eher wie ein Wortgefecht, in dem Lewandowski Cuisance erklärt, wie es eben so läuft.