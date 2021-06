Im Streit um die Super League: UEFA setzt Verfahren gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus aus

Das Trio hatte empört auf die Einleitung der Disziplinarverfahren reagiert und beruft sich auf die Rückendeckung eines Gerichts in Madrid. Das Handelsgericht will vor dem Europäischen Gerichtshof klären lassen, ob der Weltverband FIFA und die UEFA Monopolstellungen innehaben, die gegen EU-Recht verstoßen. Die drei Klubs argumentieren zudem, die Super League hätte nur stattfinden sollen, wenn UEFA und/oder FIFA den Wettbewerb anerkannt hätten.

Englands Vereine müssen zahlen

Die sechs englischen Klubs, die in der Super League spielen wollten, werden dagegen in ihrer Heimat 25,5 Millionen Euro (22 Millionen Pfund) für Fußball-Projekte zur Verfügung stellen. Das haben die Premier League und der englische Verband FA am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Das Geld soll unter anderem für Fans, Nachwuchsentwicklung und kommunale Programme verwendet werden. Auch Regeländerungen haben die englischen Vereine zugestimmt: Jede derartige Aktion wie die der Super-League-Gründung wird in Zukunft einen Abzug von 30 Punkten und eine Geldstrafe von rund 29 Millionen Euro (25 Millionen Pfund) pro Klub zur Folge haben. Zunächst hatte der TV-Sender Sky über die Übereinkunft berichtet.