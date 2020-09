Bericht: Streli Mamba fällt durch Medizincheck - 1. FC Köln nimmt Abstand von Transfer

Der Wechsel des Paderborner Angreifers Streli Mamba zum 1. FC Köln stand kurz vor dem Vollzug. Nachdem sich beide Vereine bereits auf die Ablösemodalitäten geeinigt haben sollen, ist der Deal nun wohl doch noch geplatzt. Der Grund: Nach Informationen des Kicker hat der 26-Jährige den obligatorischen Medizincheck in Köln nicht bestanden. Muskuläre Probleme hätten einen Einsatz des Offensivmanns in absehbarer Zeit nicht zugelassen. Der FC hätte deshalb nun Abstand vom Transfer des Stürmers genommen.

Der Deutsch-Kongolese, der vor allem im Mittelsturm zum Einsatz kommt, war in der abgelaufenen Saison ein kleiner Lichtblick bei den erfolglosen Paderbornern, die am Ende als abgeschlagener Tabellenletzter mit nur 20 Zählern den Gang in die 2. Liga antreten mussten: In 24 Partien im deutschen Oberhaus traf er fünf Mal und steuerte zwei Vorlagen bei. Vor dem Hintergrund, dass er vor der Saison noch für Energie Cottbus in der 3. Liga auf Torejagd ging, ist die Premieren-Saison des 26-Jährigen in der Bundesliga umso beeindruckender.