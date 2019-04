Strittiger Freistoß-Ausgleich ärgert RB Leipzigs Peter Gulacsi

Leipzig. "Wenn wir so ein billiges Tor bekommen, stört das den Torwart besonders", RB Leipzigs Keeper Peter Gulacsi ärgerte sich direkt nach dem 2:1 (1:0) am Samstag gegen den SC Freiburg immer noch über seinen Gegentreffer. Beim Heimsieg, der schließlich für die Qualifikation zur Königsklasse reichen sollte, hatte der Ungar in Minute 66 durch einen direkten Freistoß von Freiburgs Vinzenco Grifo den Ausgleich kassiert.

Rangnick kritisiert Pfiff und Ausführung

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick sah seine Mannschaft in der Situation, der ein Kopfball-Duell zwischen Amadou Haidara und Lucas Höler vorausgegangen war, sogar doppelt benachteiligt: "Dass das niemals ein Freistoß war vor dem 1:1, weiß und sieht inzwischen jeder. Es war ein ganz klar und fair gewonnenes Kopfballduell. Das war kein Ellenbogen, da war kein Arm auf der Schulter. Ich habe mir die Szene noch zwei drei, mal angeschaut – für mich eine krasse Fehlentscheidung." Die Ausführung beurteilte der 60-Jährige ähnlich kritisch wie seine Spieler: "Ich kann doch als Schiedsrichter nicht anpfeifen während der Torwart noch an einem anderen Pfosten steht. Das kriegt dann ein Geschmäckle."

Auch Abwehrchef Willi Orban pflichtet seinem Trainer bei und kritisierte den Freistoßpfiff: "Amadou Haidara köpft den Ball weg und der Schiedsrichter pfeift Foul. Lucas Höler will auch zum Ball und bleibt dann liegen. Das ist der einzige Unterschied, dass Doudou weiterrennt und der Freiburger liegenbleibt. Das war eine Fehlentscheidung." Für Stürmer Yussuf Poulsen hatte der Ausgleich, den kurze Zeit später Joker Emil Forsberg mit seinem Elfmeter zum 2:1 vergessen machte, sogar etwas Positives: "Es zeichnet uns aus, dass wir in so einer Situation zurückkommen." Und auch Gulacsi konnte, nachdem er seinem Unverständnis Luft gemacht hatte, den Einzug in die Champions League genießen: "Mit ein bisschen Zeit sieht man natürlich die größere Sache."