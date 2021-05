Europas Klubs verlieren an Wert: Schalke 04 mit größtem Einbruch, auch FC Bayern und BVB betroffen

Auch die wertvollsten Fußball-Klubs haben die Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Laut einer Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG, aus der die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das Fachmagazin Kicker vorab berichteten, sank der Unternehmenswert der 32 Top-Vereine im Jahr 2020 um 6,1 Milliarden auf 33,6 Milliarden Euro. Das entsprach einem Rückgang von 15 Prozent. KPMG veröffentlichte am Donnerstag die sechste Auflage des Reports mit dem Titel "The European Elite 2021- Football Clubs' Valuation: Dribbling around COVID-19".

KPMG-Kriterien für den Unternehmenswert sind der Umsatz in der Saison 2019/20, die Profitabilität der Vereine in den vergangenen beiden Jahren, die Zahl der Fans in den sozialen Medien, der Wert der Spieler, zu erwartende Fernseh-Einnahmen und der Besitz des Stadions. Laut KPMG sind die Umsätze in den fünf größten Ligen insgesamt um 2,6 Milliarden Euro gefallen - ein Rückgang von elf Prozent. Hauptgrund dafür sind die fehlenden Zuschauereinnahmen durch die Corona-Geisterspiele.